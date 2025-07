Mondiali scherma bronzo Italia nel fioretto femminile a squadre

(Adnkronos) – L'Italia del fioretto femminile a squadre conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di Tbilisi oggi, lunedì 28 luglio. Le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, numero 1 del ranking, dopo la delusione della semifinale persa contro la Francia hanno superato il Giappone 45-30 nella finale per il terzo .

