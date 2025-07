Mondiali Scherma 2025 oro Italia in sciabola maschile a squadre

L’Italia della sciabola maschile a squadre vince la medaglia d’oro ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Prima vittoria degli azzurri contro l’Ungheria, con il punteggio di 45-37, con il team azzurro composto da Matteo Neri e Pietro Torre. Un oro che mancava nella disciplina da ben 10 anni. Fioretto donne ai quarti. Nel fioretto donne a squadre, invece, le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi hanno debuttato negli ottavi di finale battendo la Romania con il punteggio di 45-4, scarto che racconta inequivocabilmente l’andamento del match in cui le azzurre hanno rotto il ghiaccio, approdando ai quarti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali Scherma 2025, oro Italia in sciabola maschile a squadre

A TBILISI IL CIELO È AZZURROOOO Doppia medaglia a squadre per l’Italia oggi in Georgia ai Mondiali di scherma! È oro per Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre nella sciabola maschile! Bronzo per Arianna Errigo, Martina Favaretto Vai su X

I Mondiali di scherma non sono ancora finiti, ma l’#ItaliaTeam ha già lasciato un segno indelebile! I protagonisti della cover della settimana sono i fiorettisti azzurri, campioni iridati a squadre! Federazione Italiana Scherma Vai su Facebook

