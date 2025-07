Mondiali scherma 2025 oggi in tv | orari 28 luglio programma streaming italiani in gara

Settima giornata ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. L’Italia cerca il pronto riscatto dopo che ieri non sono arrivate medaglie e ci proverà nelle gare a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile. C’è ovviamente grandissima attesa per le fiorettiste, che si presentano tra le principali favorite per conquistare la medaglia d’oro come hanno fatto gli uomini nella giornata di sabato. Molto probabile una nuova sfida in finale contro gli Stati Uniti. Le azzurre (Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi) cominceranno agli ottavi contro la Romania. Gli sciabolatori (Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri) hanno staccato ieri il biglietto per gli ottavi, dove affronteranno la Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 28 luglio, programma, streaming, italiani in gara

