Mondiali nuotodue medaglie per azzurri

14.04 Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. Quinto l'altro azzurro Ludovico Viberti. Il campione olimpico (58"58) ha subito la rimonta del cinese Qin, oro in 58"23. Martinenghi ha dichiarato a Rai Sport di aver accusato un problema gastrointestinale nella notte. E' di bronzo la medaglia di Thomas Ceccon nei 50 farfalla.Il campione olimpico dei 100 dorso migliora il record italiano in 22"67, ma arriva dietro il francese Grousset (22"48) e lo svizzero Ponti (22"51). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

