Mondiali nuoto | Ceccon Quadarella e Bottazzo in vasca per le medaglie Il programma del 29 luglio

Singapore, 28 luglio 2025 – L’Italia continua a viaggiare forte ai mondiali di nuoto di Singapore. La giornata di lunedì ha portato in dote due medaglie, più altre potenziali potrebbero arrivare martedì 29 luglio. Andando con ordine, Niccolò Martinenghi ha messo l’accento sui 100 rana, nonostante una intossicazione alimentare, conquistando un grandissimo argento alle spalle del cinese Qin Haiyang, con l’altro azzurro Ludovico Viberti quinto. È stata la duecentesima medaglia dell’Italia del nuoto a livello mondiale. Subito dopo è arrivata la 201esima con Thomas Ceccon, terzo nei 50 farfalla con 22”67, dietro Maxime Grousset (22”48) e Noè Ponti (22”51). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali nuoto: Ceccon, Quadarella e Bottazzo in vasca per le medaglie. Il programma del 29 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - nuoto - mondiali - medaglie

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Mondiali nuoto 2025, il programma di oggi 16 luglio e dove vederli in tv - I Mondiali nuoto 2025 protagonisti dell’estate. Oggi mercoledì 16 luglio a Singapore c’è stato il trionfo di Gregorio Paltrinieri, argento nella 10km.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

Le principali notizie del 16 luglio in 5 foto Dal terremoto giudiziario che ha scosso il comune di Milano alle medaglie azzurre ai mondiali di nuoto a Singapore Vai su Facebook

Mondiali di nuoto di Singapore: Martinenghi è argento nei 100 rana, Ceccon bronzo nei 50 farfalla - La squadra USA frenata da un virus; Mondiali nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana e Ceccon bronzo; Da Ceccon a Quadarella, quanti Azzurri in finale: programma del 29 luglio.

Il medagliere dei Mondiali di nuoto di Singapore 2025 - Ecco il medagliere, tutti i premiati italiani, e il programma delle prossime gare ... Come scrive corriere.it

Mondiali nuoto: Ceccon, Quadarella e Bottazzo in vasca per le medaglie. Il programma del 29 luglio - Nella giornata di martedì ancora in vasca Ceccon, a caccia dell’oro nei 100 dorso, ma attenzione anche ad Anita Bottazzo nella rana e a Simona Quadarella nei 1500. Si legge su sport.quotidiano.net