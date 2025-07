Mondiali nuoto | bronzo Ceccon nei 50 farfalla

Thomas Ceccon è medaglia di bronzo nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto di Singapore. Campione del mondo nei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore il francese Maxime Grousset in 22''48 davanti allo svizzero Noe Ponti (22''51) e Ceccon (22''67). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondiali nuoto: bronzo Ceccon nei 50 farfalla

