Mondiali nuoto | argento Martinenghi nei 100 rana

Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto a Singapore. Sesto l'altro azzurro Ludovico Viberti. Campione del mondo nei 100 rana a Singapore il cinese Qin Haiyang con il tempo di 58''23 davanti a Martinenghi (58''58). Bronzo per kirghiso Denis Petrashov (58''88). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondiali nuoto: argento Martinenghi nei 100 rana

Settecolli, Viberti strappa il record italiano nei 50 rana a Martinenghi - Il torinese nelle batterie di stamattina ha nuotato in 26"27: si tratta anche del primo tempo mondiale stagionale in una specialitĂ che debutterĂ ai Giochi di Los Angeles 2028

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: ultima giornata con il ritorno di Paltrinieri. C’è Martinenghi nei 200 rana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese.

Christian Mantegazza: “Dovevo fare le Universiadi, poi la chiamata per il Mondiale. Sarebbe da stupidi sottovalutare Martinenghi nei 200 rana” - Tra le new entry dell’Italia in vista dei Mondiali di nuoto in piscina a Singapore c’è anche Christian Mantegazza, lombardo classe 2005 che spazia dai misti al delfino avendo raggiunto però attualmente lo standard più elevato a livello nazionale sui 200 rana.

Martinenghi: "Ho passato la notte in bagno, volevo ritirarmi. Ma ora sono al settimo cielo" - L'azzurro, medaglia d'argento nella finale dei 100 rana: "Penso di aver avuto un'intossicazione alimentare, ero vuoto stamattina. Da gazzetta.it

Mondiali Nuoto 2025, Martinenghi argento nei 100 rana - Nicolo' Martinenghi ha vinto la medaglia d'argento nei 100 rana maschili ai Mondiali di nuoto di Singapore. Scrive lapresse.it