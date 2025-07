Mondiali Nuoto 2025 Martinenghi argento nei 100 rana

Nicolo’ Martinenghi ha vinto la medaglia d’argento nei 100 rana maschili ai Mondiali di nuoto di Singapore. L’azzurro, campione olimpico a Parigi, ha nuotato con il tempo di 58?58. Medaglia d’oro al cinese Qin Haiyang con 58?23, bronzo al kirghiso Denis Petrashov in 58?88. Quinto posto per l’altro azzurro Ludovico Viberti in 59?08. L’azzurro: “Sono al settimo cielo”. “Ieri dopo le batterie ho passato la notte in bagno, forse per una intossicazione. Ero vuoto dentro, ma pieno di testa e nel cuore. Avevo pensato anche di dare forfait, ma l’orgoglio ha prevalso di rappresentare l’Italia e dare frutto al lavoro fatto con Matteo Giunta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali Nuoto 2025, Martinenghi argento nei 100 rana

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - martinenghi - argento

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Nuoto #CarlosDAmbrosio #LorenzoZazzeri #ManuelFrigo Nuoto, emozioni azzurre nella prima giornata dei Mondiali: argento 4Ă—100 sl, Martinenghi squalificato e poi riammesso, Ceccon e Viberti fanno sognare: Prima giornata di semifinali e Vai su X

Il racconto del primo giorno di semifinali e di finali ai Mondiali di nuoto a Singapore: 4x100 sl ancora sugli scudi e medaglia e tanto altro... Vai su Facebook

Singapore, Martinenghi squalificato e poi riammesso. Argento per la 4x100 maschile!; ++ Mondiali nuoto: argento Martinenghi nei 100 rana ++; Mondiali di nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana.

Mondiali di nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana - Dopo un’ottima partenza e la prima posizione fino a 75 metri, Nicolò Martinenghi ha chiuso al secondo posto la finale dei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto a Singapore. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Mondiali di nuoto, Martinenghi d'argento nei 100 rana - Nicolo' Martinenghi ha vinto la medaglia d'argento nei 100 rana maschili ai Mondiali di nuoto di Singapore. Lo riporta repubblica.it