Mondiali nuoto 2025 chi è Nicolò Martinenghi | argento nei 100 rana

(Adnkronos) – Nicolò Martinenghi medaglia d'argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Il fuoriclasse del nuoto azzurro, campione olimpico dei 100 metri rana a Parigi 2024 esattamente un anno fa, si è messo al collo un'altra medaglia scintillante ai Mondiali di Singapore, oggi lunedì 28 luglio con il secondo posto in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - rana - nicolò

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #LudovicoViberti #Mondialinuoto2025 A che ora la finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2025: programma esatto, tv, n. di corsia, avversari: Lunedì 28 luglio Nicolò Martinenghi sarà tra i… https://oasp Vai su X

Prima sessione positiva per l’Italia ai Mondiali di Nuoto 2025 a Singapore! Gli azzurri hanno conquistato tre pass per la finale, accendendo le speranze di medaglia . A brillare è stata soprattutto la 4x100 stile libero maschile, trascinata da un super Carlos D’A Vai su Facebook

Nicolò Martinenghi argento 100 rana ai Mondiai di nuoto, chi è il fuoriclasse azzurro; Martinenghi, squalifica (poi revocata) oggi ai Mondiali di nuoto: cosa è successo. Le news; A che ora la finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2025: programma esatto, tv, n. di corsia, avversari.