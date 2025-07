Mondiali di scherma secondo oro per l’Italia a squadre | battuta l’Ungheria nella sciabola

Dopo l’oro nel fioretto maschile a squadre, arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di scherma a Tbilisi: gli azzurri hanno infatti battuto l’Ungheria per 45-37 nella sciabola a squadre. Partenza shock degli azzurri, con l’Ungheria che va 4-12. Poi un super Michele Gallo piazza un 11-4 e riporta l’Italia in partita. A metĂ gara importantissimo anche il break di Curatoli, che travolge 8-2 Iliasz. L’Italia si porta avanti e da lì conduce la gara per tutto il resto della finale. Poi l’allungo decisivo arriva ancora con un fantastico Michele Gallo, che porta l’Italia sul 40-30. Alla fine la selezione azzurra trionfa per 45-37 con le stoccate finali di Luca Curatoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di scherma, secondo oro per l’Italia a squadre: battuta l’Ungheria nella sciabola

In questa notizia si parla di: italia - squadre - ungheria - mondiali

#Tbilisi2025 Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai mondiali di #Scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia. Bianchi, Macchi e Marini hanno battuto la Francia (45-30). L'altra semifinale è Ungheria-Usa. #Fenc Vai su Facebook

Mondiali di Tbilisi: sciabola a squadre maschile in finale. Assalto all'oro contro l'Ungheria; Mondiali, la finale della sciabola uomini LIVE; Italia oro mondiale nella spada maschile: gli azzurri sul tetto del mondo a Tiblisi.

Mondiali scherma diretta, segui la finale nella sciabola maschile - Curatoli, Torre e Gallo vincono la battaglia con il Giappone e regalano la quinta medaglia all'Italia: ora la sfda per l'oro contro l'Ungheria ... Secondo corrieredellosport.it

Mondiali di Tbilisi: sciabola a squadre maschile in finale. Assalto all'oro con Ungheria o Romania - Italia in semifinale nel fioretto femminile a squadre: tra poco la sfida alla Francia ... Da gazzetta.it