Tbilisi (Georgia), 28 luglio – Ci aspettavamo molto dalle prove odierne a squadre ai Mondiali di scherma a Tbilisi e l’Italia non ha deluso. Oro per gli sciabolatori e bronzo per le fiorettiste, con una nota di rimpianto per queste ultime visto il livello stellare che hanno saputo garantire ormai da decenni per i nostri colori. Sono la quinta e la sesta medaglia per la nostra nazionale nella rassegna. Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno sconfitto in finale 45-37 i campioni uscenti dell'Ungheria. Bronzo alla Romania che ha superato 45-41 il Giappone. Per l'Italia si tratta del settimo oro iridato nella specialità , l'ultimo risaliva a Mosca 2015. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali di scherma, oro per l’Italia nella sciabola a squadre maschile: fioretto femminile di bronzo