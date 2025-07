Mondiali di Scherma l’Italia vince il Bronzo nel fioretto femminile a squadre | sconfitto il Giappone

Dopo la sconfitta netta in semifinale contro la Francia per 34-45, l’Italia femminile del fioretto a squadre si riscatta e vince il bronzo al Mondiale di Scherma a Tbilisi contro il Giappone nella finale per il terzo e quarto posto. 45-30 il finale in una sfida a senso unico, dominata dalle azzurre Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Favaretto e Alice Volpi. Tutte e quattro sono entrate ben concentrate in pedana e hanno regalato la medaglia meno prestigiosa all’Italia. Perfetta Cristino nell’ultimo assalto, terminato 5-0 contro Ueno. Adesso c’è attesa per la sciabola maschile a squadre, con l’Italia (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre) in finale contro l’Ungheria che può regalare l’oro alla selezione azzurra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

