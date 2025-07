Mondiali di Scherma Italia della Sciabola Maschile da favola | gli Azzurri conquistano uno storico oro

Tbilisi, 28 luglio 2025 – Un trionfo atteso da 10 anni: l’Italia della sciabola maschile è di nuovo campione del mondo. Un trionfo che tinge d’azzurro il lunedì del Mondiale di Tbilisi 2025, in cui brilla anche la medaglia di bronzo della squadra di fioretto femminile. Una grande giornata per la scherma italiana in Georgia. Gli sciabolatori azzurri del CT Andrea Terenzio salgono sul tetto del mondo con Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. Sono loro gli eroi che fanno risuonare per la seconda volta in questa edizione l’Inno di Mameli a Tbilisi, a un decennio di distanza dall’ultimo titolo di Mosca 2015 (c’era sempre Luca Curatoli, con capitan Aldo Montano, Diego Occhiuzzi ed Enrico Berrè). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it