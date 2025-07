Mondiali di scherma Italia da sogno Gli azzurri campioni del mondo nella sciabola maschile

Italia da sogno. Gli azzurri vincono la sesta medaglia ai mondiali di scherma di Tblisi, in Georgia. Dopo il bronzo nel fioretto femminile, arriva l’oro nella sciabola maschile. Gli azzurri Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno sconfitto in finale 45-37 i campioni uscenti dell’Ungheria. Bronzo alla Romania che ha superato 45-41 il Giappone. Ora maschile nella sciabola dopo 10 anni. Per l’Italia si tratta del settimo oro iridato nella specialità (l’ultimo risaliva a Mosca 2015). L’Italia ritorna sul tetto del mondo nella sciabola a squadre a dieci anni da Mosca 2015. Per l’Italscherma arriva invece il secondo oro di questa spedizione georgiana dopo quello vinto dalla squadra maschile di fioretto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mondiali di scherma, Italia da sogno. Gli azzurri campioni del mondo nella sciabola maschile

L'Italia conquista l'oro nel fioretto a squadre durante i mondiali di scherma a Tbilisi. Una stoccata sola di vantaggio alla fine, contro gli Stati Uniti che avevano rimontato da 35-25 fino a 43-42. Ma Guillaume Bianchi è riuscito a chiudere col vantaggio minimo

