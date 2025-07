Mondiali di scherma il salernitano Gallo è campione del mondo

E' targata made in Campania la medaglia d’oro nella sciabola a squadre. Ai mondiali di Tbilisi, in Georgia, l’Italia composta dal napoletano Luca Curatoli e dal salernitano Michele Gallo insieme al bolognese Matteo Neri, si è imposta in finale per 45 stoccate a 37 sull’Ungheria, tornando sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it