Mondiali di nuoto Martinenghi più forte dell'intossicazione | è argento Ceccon bronzo con polemica

Nicolò Martinenghi si tinge d’argento nei 100 rana. Nicolò Martinenghi più forte di tutto. Ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025, l’atleta del Circolo Canottieri Aniene conquista la medaglia d’argento nei 100 rana con il tempo di 58?58. Una gara condotta con coraggio, chiusa alle spalle del cinese Qin Haiyang (58?23) dopo un passaggio lampo in 26?90 e un ritorno poderoso. La 200ª medaglia iridata della Federnuoto Quella di Martinenghi è la 200ª medaglia conquistata dalla Federazione Italiana Nuoto ai Mondiali, una pietra miliare che riporta alla memoria l’argento di Klaus Dibiasi a Belgrado 1973. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mondiali di nuoto, Martinenghi più forte dell’intossicazione: è argento, Ceccon bronzo con polemica

Staffetta azzurra della 4x100sl d’argento ai Mondiali di Singapore. Finale per Martinenghi e Viberti - Paura per il campione olimpico dei 100 rana, squalificato per errore e poi riammesso. Finale anche per Ceccon nei 50 farfalla

Nuoto, Martinenghi riammesso in finale ai 100 rana: argento per l’Italia nella 4X100 stile libero - Brivido per Martinenghi inizialmente squalificato a causa di un movimento ritenuto illecito da un giudice nel corso della gara.

Nicolò Martinenghi, medaglia d’argento nei 100 rana - dopo una notte in bianco causa intossicazione alimentare - ai Mondiali di Nuoto di Singapore. Un fratello ! (da VeriInteristi, Instagram) Vai su X

Mondiali di nuoto: argento Martinenghi. Ceccon deluso, ma è bronzo nei 50 farfalla - Nicolò, nonostante l'intossicazione alimentare che non gli ha permesso di dormire bene, è secondo nei 100 rana. Scrive gazzetta.it

Mondiali nuoto: argento per Martinenghi nei 100 rana - L'azzurro: 'Stavo per dare forfait, non so se ho preso una intossicazione alimentare' (ANSA) ... Secondo ansa.it