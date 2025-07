Mondiali di nuoto | Martinenghi è argento nei 100 rana Ceccon bronzo nei 50 metri farfalla con record italiano

Ancora medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto a Singapore. L'azzurro Nicolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi, conquista la medaglia d'argento nei 100 metri rana

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Mondiali di nuoto: argento Martinenghi. Ceccon deluso, ma è bronzo nei 50 farfalla - Nicolò, nonostante l'intossicazione alimentare che non gli ha permesso di dormire bene, è secondo nei 100 rana. Si legge su gazzetta.it

