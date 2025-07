Mondiali di nuoto Martinenghi argento nei 100 rana | Ieri ho vomitato tutta la notte

Dopo un’ottima partenza e la prima posizione fino a 75 metri, Nicolò Martinenghi ha chiuso al secondo posto la finale dei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto a Singapore. Il nuotatore italiano si è piazzato dietro solo al cinese Qin, che ha chiuso in 58”23. Il crono dell’azzurro si è invece bloccato a 58”58. Un’ottima medaglia d’argento comunque per Martinenghi al termine di una gara in cui ha sognato anche l’oro fino ai 30 metri conclusivi. Solo quinto invece Ludovico Viberti. Gioia e rammarico per Martinenghi ma anche per Viberti. Partendo dall’argento: è una medaglia che certifica il valore e lo spessore dell’atleta azzurro, che è alla sua quarta consecutiva ai Mondiali dopo quelle a Budapest (oro) e a Fukuoka e Doha (argenti) sempre nella stessa gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana: “Ieri ho vomitato tutta la notte”

In questa notizia si parla di: martinenghi - mondiali - nuoto - argento

A che ora gareggia Nicolò Martinenghi ai Mondiali di nuoto 2025 nei 100 rana? Programma, tv, streaming - Nicolò Martinenghi sarà tra gli atleti ad aprire i Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Domani, domenica 27 luglio, il campione olimpico inizierà il proprio percorso nella sua specialità , i 100 rana, e la sfida non sarà di poco conto per lui.

Mondiali di Nuoto, scendono in gara gli Azzurri: Ceccon e Martinenghi puntano alle medaglie - Singapore – I Mondiali di nuoto di Singapore entrano nel vivo. Domani, domenica 27 luglio, inizieranno le gare in vasca con diversi azzurri impegnati.

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: nella notte subito in gara Martinenghi e Ceccon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore.

DA OASPORT - #Nuoto #CarlosDAmbrosio #LorenzoZazzeri #ManuelFrigo Nuoto, emozioni azzurre nella prima giornata dei Mondiali: argento 4Ă—100 sl, Martinenghi squalificato e poi riammesso, Ceccon e Viberti fanno sognare: Prima giornata di semifinali e Vai su X

Il racconto del primo giorno di semifinali e di finali ai Mondiali di nuoto a Singapore: 4x100 sl ancora sugli scudi e medaglia e tanto altro... Vai su Facebook

Nicolò Martinenghi argento 100 rana ai Mondiai di nuoto, chi è il fuoriclasse azzurro; ++ Mondiali nuoto: argento Martinenghi nei 100 rana ++; Mondiali di nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana.

Mondiali nuoto 2025, chi è Nicolò Martinenghi: argento nei 100 rana - L'azzurro, campione olimpico della specialità a Parigi 2024, arricchisce un curriculum stellare con un'altra medaglia ... Riporta adnkronos.com

Nicolò Martinenghi medaglia d'argento nei 100 rana ai Mondiali: «Intossicato nella notte, stavo per dare forfait» - Nicolò Martinenghi ha vinto l'argento nei 100 rana battuto solo dal cinese Qin. Come scrive msn.com