Mondiali di nuoto la bambina prodigio cinese Yu Zidi sfiora il podio a 12 anni

(Adnkronos) – Yu Zidi sfiora l'impresa ai Mondiali di Singapore. Oggi, lunedì 28 luglio, la dodicenne cinese ha chiuso al quarto posto la finale dei 200 misti donne. Per l'enfant prodige da record, podio sfiorato di soli 6 centesimi in 2'09"21. Un tempo stellare vista l'età, superato solo da McIntosh (oro in 2'06"69), Walsh (argento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ai Mondiali c’è una nuotatrice cinese di 12 anni che fa tempi da medaglia olimpica - Ha solo 12 anni. Ma già tempi da medaglia olimpica. E’ cinese la futura babystar del nuoto mondiale. Il tempo di Yu Zidi nei 200 metri farfalla, per dire, è uno dei più veloci al mondo e l’anno scorso avrebbe mancato di poco il podio olimpico.

Yu Zidi, 12 anni e già tra le favorite ai Mondiali: chi è la nuova stella del nuoto cinese - Dalle piscine per bambini di un parco acquatico alla nazionale in sei anni. La chiamano “Sorellina” e a Singapore sarà in gara con tempi già tra i migliori al mondo nei 200 e 400 misti e nei 200 farfalla

Yu Zidi, la nuotatrice cinese che a 12 anni va in finale ai Mondiali - L'atleta nuota da quando ne ha sei (fu notata da un allenatore mentre giocava in una piscina di un parco divertimenti) e in patria è soprannominata «la bambina d’acciaio» ... Riporta msn.com

Chi è Yu Zidi, la “bambina d’acciaio” di 12 anni: ai Mondiali di nuoto ha stracciato le regole - La nuotatrice cinese ha fatto l’eploit a Singapore con la qualificazione alla finale dei 200 misti. Scrive fanpage.it