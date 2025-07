Mondiali di nuoto Ceccon è bronzo nei 50 farfalla con record italiano | Potevo vincere ma non in queste condizioni…

Dopo Nicolò Martinenghi, anche Thomas Ceccon ha conquistato una medaglia. Il nuotatore italiano è arrivato terzo ai Mondiali a Singapore nei 50 farfalla, nemmeno mezz’ora dopo aver ottenuto la finale nei 100 dorso. Migliorato il record italiano in 22.67: il nuotatore azzurro prosegue la sua striscia di medaglie nelle competizioni che contano. C’è rammarico per qualche decimo lasciato per strada nella prima parte, ma Ceccon riesce a salire ancora sul podio. Oro per il francese Grousset, argento per lo svizzero Ponti. Polemico l’italiano nel post gara, proprio a causa della semifinale disputata 20 minuti prima: “Avevo il 22. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

