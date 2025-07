Mondiali di nuoto | argento Martinenghi Ceccon deluso ma è bronzo nei 50 farfalla

Nicolò, nonostante l'intossicazione alimentare che non gli ha permesso di dormire bene, è secondo nei 100 rana. Thomas strappa il terzo posto nella finale: "Ma domani voglio il record del mondo nei 100 dorso". Record italiano e finele nei 200 sl per D'Ambrosio. La canadese McIntosh fa il bis, la 12enne cinese Yu sfiora il podio nei 200 misti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali di nuoto: argento Martinenghi. Ceccon deluso, ma è bronzo nei 50 farfalla

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - argento - martinenghi

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Mondiali di nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana: “Ieri ho vomitato tutta la notte”; Mondiali nuoto: argento per Martinenghi nei 100 rana; Singapore, Martinenghi squalificato e poi riammesso. Argento per la 4x100 maschile!.

Mondiali di nuoto: argento Martinenghi. Ceccon deluso, ma è bronzo nei 50 farfalla - Nicolò, nonostante l'intossicazione alimentare che non gli ha permesso di dormire bene, è secondo nei 100 rana. Scrive gazzetta.it

Martinenghi argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto: "Sono stato male, vale un oro" - Leggi su Sky Sport l'articolo Martinenghi argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto: 'Sono stato male, vale un oro' ... Come scrive sport.sky.it