Mondiali di nuoto a Singapore | argento per Martinenghi nei 100 rana bronzo per Ceccon nei 50 farfalla

Un argento e un bronzo: è il bottino azzurro della giornata ai Mondiali di nuoto di Singapore. Niccolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi, conquista la medaglia d’argento nei 100 metri rana. Thomas Ceccon vince il bronzo nei 50 farfalla con il record italiano in 22.67. Dopo aver dominato la prima vasca, Tete Martinenghi cede nel finale al cinese Qin che chiude con il crono di 58”23 contro il 58”58 dell’azzurro. Ancora a medaglia in una grande competizione, alla quarta medaglia di fila ai Mondiali. Bronzo al kirghiso Denis Petrashov in 58?88. Quinto posto per l’altro azzurro Ludovico Viberti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mondiali di nuoto a Singapore: argento per Martinenghi nei 100 rana, bronzo per Ceccon nei 50 farfalla

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

Ginevra Taddeucci fa il tris d’argento nei Mondiali di nuoto di fondo: azzurra sul podio anche nella 3 km Knockout Sprint - Acque bianche nell’isola di Sentosa (Singapore). Giornata di novità e di 3 km Knockout Sprint nella penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo.

