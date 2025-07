Mondiali di nuoto 2025 i risultati dell' Italia | Martinenghi argento e Ceccon bronzo

Singapore, 28 luglio 2025 – Seconda giornata in vasca dei Mondiali di nuoto 2025 e bottino che si arricchisce per l' Italia, ancora a caccia del primo oro. Arrivano infatti un argento, a firma di Nicolò Martinenghi nei 100 rana maschili, e un bronzo, grazie a Thomas Ceccon, di scena nei 50 farfalla maschili. Bene anche l'esordio di Simona Quadarella, che va in finale dei 1500 stile libero femminili con un tempo importante ( 15:47.43 ). La sessione mattutina. Nella batteria dei 100 dorso femminili Anita Gastaldi ha scritto un 1:01.20 che non basta per la semifinale. Nei 100 dorso maschili Thomas Ceccon passa in 53.

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

