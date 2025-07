Mondadori acquisisce il 20 per cento dell’Accademia Molly Bloom

Il Gruppo Mondadori è entrato con una quota del 20 per cento nel capitale dell’ Accademia Molly Bloom, fondata nel 2015 da Leonardo Colombati ed Emanuele Trevi come realtĂ dedicata alla scrittura creativa in molteplici forme. L’ingresso è avvenuto attraverso Mondadori Libri «permettendo l’estensione dei corsi e la nascita di nuove sedi, non solo a Roma ma anche in altre città ». «Siamo molto felici di accogliere il Gruppo Mondadori nella nostra compagine societaria» ha dichiarato Colombati, che mantiene il ruolo di amministratore delegato e rettore, aggiungendo: «La nostra rimarrĂ un’accademia indipendente, che con l’ingresso del primo editore italiano potrĂ espandere e migliorare la propria offerta formativa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondadori acquisisce il 20 per cento dell’Accademia Molly Bloom

