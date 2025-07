Le chiamiamo tutte con lo stesso nome, epatite, ma dietro questo termine si celano malattie diverse per cause, gravitĂ e trattamenti. In occasione dell a Giornata mondiale contro l’epatite che ricorre il 28 luglio, il professor Pietro Lampertic o – Direttore struttura complessa di Gastroenterolgia ed Epatologia al Policlinico di Milano – interviene a Ilfattoquotidiano.it per fare chiarezza su questo gruppo di patologie che colpiscono il fegato illustrando le sfide ancora aperte, come l’obiettivo dell’OMS di eliminare entro il 2030 l’epatite C. Sotto il “termine ombrello” di epatite rientrano diversi sottotipi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Molti hanno l'epatite C senza saperlo. Possiamo eliminare questa malattia, ma la cerchiamo nei posti sbagliati": il monito dell'esperto nella Giornata mondiale