Molina Juve bianconeri decisi ad affondare il colpo E da Madrid arrivano due indizi che spingono l’argentino verso Torino | ultime

Molina Juve, bianconeri decisi ad affondare il colpo. E da Madrid arrivano due indizi che spingono l’argentino verso Torino: le ultime sull’esterno. Il calciomercato Juve  è pronta a fare sul serio per Nahuel Molina, esterno destro dell’ Atletico Madrid, con un investimento da 25 milioni di euro  per rinforzare la fascia destra. Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa sta entrando nel vivo, e la Juventus sta accelerando per portare il giocatore argentino a Torino. Molina, che ha impressionato con la sua capacitĂ di spingere in avanti e difendere, è il profilo ideale per il progetto bianconero e rappresenta la scelta principale per il rinforzo del reparto esterni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

