Non lo sa di essere un esempio per molti. Non lo sa che ci rende tutti orgogliosi. Aguibi Mohamed Amine, tunisino di Zaghouan, classe 1995, ha appena sostenuto l’esame di terza media e ottenuto il diploma di primo livello, festeggiando con i suo amici un traguardo che per lui è stato molto importante. Quest’uomo venuto in un paese straniero per migliorare, veramente e con tutte le intenzioni, le sue condizioni di vita, non solo ha ottenuto la licenza media, ma dopo essere giunto in Italia nel 2023, ha conosciuto la pubblica assistenza Croce Verde di Arcola e ha voluto anche vestire i panni del volontario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mohamed corona il sogno. Consegue la terza media