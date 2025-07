Modella creata con l’intelligenza artificiale su Vogue la pubblicità di Guess scatena le polemiche | Un altro calcio nei denti

Sfogliare le pagine del numero di agosto di Vogue America e imbattersi nella nuova campagna di Guess per l’estate 2025. Una modella bionda, dai lineamenti perfetti e la pelle senza imperfezioni, posa con un abito a zig zag. L’immagine è patinata, impeccabile. Tutto nella norma, se non fosse per una piccola, quasi invisibile dicitura a margine: “ Prodotta da Seraphinne Vallora con l’intelligenza artificiale”. Con questa frase, la moda ha ufficialmente varcato una nuova frontiera. Per la prima volta, una campagna pubblicitaria con una modella interamente generata dall’AI conquista le pagine di una delle riviste piĂą famose del globo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Modella creata con l’intelligenza artificiale su Vogue, la pubblicitĂ di Guess scatena le polemiche: “Un altro calcio nei denti”

