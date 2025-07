Mobilità Toscana | il passante di Firenze promette rivoluzione per treni regionali e alta velocità

FIRENZE – “Avanti tutta sulla Tav”: con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ribadito il sostegno al progetto del passante ferroviario dell’Alta VelocitĂ di Firenze, durante una visita al cantiere di via Campo d’Arrigo. Al suo fianco l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, insieme ai rappresentanti di RFI, Italferr, al Comune di Firenze e alla prefettura. Giani ha voluto sottolineare il significativo avanzamento del cantiere, partito nel 2022 con la decisione definitiva e l’avvio della riattivazione della fresa meccanica il 5 agosto dello stesso anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Stamani assieme al Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini abbiamo visitato il cantiere del passante ferroviario dell’Alta Velocità a #Firenze. Il MIT sta investendo quasi 12 MILIARDI di € per lavori nella nostra #Toscana. Gr Vai su X

