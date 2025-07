Un anno al servizio degli altri. La Confraternita di Misericordia Perugia-Olmo ha tirato le somme dell’attivitĂ del 2024 in occasione dell’assemblea annuale che si è tenuta sabato scorso nella sede sociale, a Olmo. All’ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio consuntivo del 2024. E, come detto, è stata l’occasione per ragionare su quanto fatto fin qui e sui progetti per il futuro. Per capirci, la Confraternita ha effettuato nel 2024, ben 4.154 servizi di pubblica utilitĂ . A Perugia si è concentrata la maggior parte delle attivitĂ : ben 2.988 interventi; poi Corciano con 424 servizi, Todi e Piegaro rispettivamente 187 e 184. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misericordia Olmo-Perugia. Oltre 4mila servizi offerti