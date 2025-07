Mirto pronta a risplendere con la storia degli abiti da sposa.

Gioved√¨ 31 luglio alle ore 21.00, la splendida Piazza del Duomo di Mirto si trasformer√† in un palcoscenico a cielo aperto per ‚ÄúSpose, un Secolo di Eleganza‚ÄĚ, un evento che non sar√† solo una sfilata, ma un autentico racconto di tradizioni, emozioni e cultura. Promosso dal Comune di Mirto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it