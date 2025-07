Miretti Napoli: c’è stata una frenata per il trasferimento in azzurro, ecco cosa ha congelato l’operazione! Lo sviluppo per il centrocampista della Juve. La trattativa che avrebbe dovuto portare Fabio Miretti al Napoli subisce una brusca e significativa frenata. Nonostante l’apprezzamento tecnico del club azzurro per il giocatore, la distanza economica con la Juventus è al momento troppo ampia per poter ipotizzare una chiusura a breve. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che chiarisce come la Signora non abbia alcuna intenzione di fare sconti per il suo giovane talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti Napoli: brusca frenata per il passaggio in azzurro, c’è un motivo in particolare che ha congelato l’operazione! Lo sviluppo per il centrocampista della Juve