Minuncciano speleologi in difficoltà salvati nella grotta

Minucciano (Lucca), 28 luglio 2025 – Momenti di apprensione nella serata di ieri, 27 luglio, a Minucciano, quando la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Lucca è stata allertata intorno alle 20 da una parente di un operatore speleologico impegnato in un'escursione nella Grotta Abisso dello Squisio, situata nel territorio comunale. Il gruppo, composto da dieci speleologi, avrebbe dovuto terminare la risalita e fare ritorno all'esterno entro le 18. Non vedendoli arrivare, la famiglia di uno dei partecipanti ha deciso di contattare i soccorsi. Immediatamente è stato attivato il Soccorso Alpino – sezione Speleo, mentre una squadra dei vigili del fuoco partita da Castelnuovo Garfagnana si è recata sul posto per le prime verifiche.

