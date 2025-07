Minacce e intimidazioni a un avvocato Quattro a processo

Minacce ripetute, scritte a vernice spray sulla palazzina dello studio, e una bottiglia incendiaria. Una serie di episodi commessi ai danni di un avvocato da parte di quatto uomini, che pretendevano la restituzione di un fantomatico debito da 8000 euro attribuito al marito della professionista. Accusati di tentata estorsione, sono finiti a processo in quattro davanti al Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto. Gli imputati sono Andrea Grazioli, 58 anni di Cambiago, Dennis Augusto Soares Mendes, 23 anni di Milano, Davide Cosimo Elia, 31 anni domiciliato a Milano, e Andrea Graziano, 53 anni di Cambiago.

In questa notizia si parla di: minacce - avvocato - quattro - processo

