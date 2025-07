Minacce dagli attivisti dopo incontro sul caso Ilva | si dimette il sindaco di Taranto Piero Bitetti

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, si è dimesso dopo essere stato contestato da cittadini e associazioni all’esterno di Palazzo di cittĂ . Il tutto è avvenuto in seguito a un confronto sulla vicenda ex Ilva con rappresentanti di comitati e movimenti. Nella lettera di dimissioni – depositata all’Ufficio Protocollo – il primo cittadino, a quanto si è appreso, denuncia una condizione di “ inagibilitĂ politica “. Situazione che si è venuta a determinare anche a seguito di atteggiamenti ritenuti minacciosi da parte di alcuni attivisti. Subito dopo l’incontro con i rappresentanti delle associazioni, lo stesso primo cittadino sarebbe stato avvicinato da alcune persone entrate nell’androne del Municipio, quindi ci sarebbero state contestazioni e momenti di tensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Minacce dagli attivisti dopo incontro sul caso Ilva”: si dimette il sindaco di Taranto Piero Bitetti

