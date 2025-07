Mille spettatori al Sesana ’Click Bait’ si qualifica Attesa per il Gran Premio

L’americano Click Bait è ufficialmente il primo cavallo al via nel 73° gran premio Città Di Montecatini. La serata che assegnava la prestigiosa wild card valida come pass per il grande evento di ferragosto, ha registrato oltre mille spettatori ma il dato che probabilmente regala ancora più soddisfazione allo staff del Sesana è la presenza di circa cento bambini. A bordo pista le attività proposte hanno riscosso grande successo ma non hanno distratto l’attenzione dai cavalli che sono sempre i protagonisti principali dell’impianto termale. La corsa più attesa era il Premio Parco di Pinocchio Collodi che trovava al via sette campioncini pronti a strappare il famoso pass: Vincerò Gar che sbaglia in partenza nell’intento di contenere Click Bait, è il primo fuori programma della corsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

