I lavoratori della Deloro Microfusione di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, hanno avviato un presidio permanente davanti allo stabilimento per protestare contro il licenziamento di Fabio Orlando, dipendente dell’azienda da 25 anni e delegato sindacale Fiom, considerato da colleghi e sindacato “del tutto illegittimo”. A spiegare la vicenda è Luigi Orlando, fratello dell’operaio licenziato e anch’egli delegato sindacale Fiom nella stessa azienda: “Siamo qui a manifestare perché venerdì scorso è stato licenziato Fabio Orlando, dipendente di questa azienda da 25 anni. Io sono suo fratello e anche delegato sindacale, ma ci tengo a precisare che questa non è una questione personale o familiare: qui si parla di un licenziamento che riteniamo del tutto illegittimo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve