Milano la città che sale | musica in mercati rionali piazze e strade

Milano - Viaggio in musica con i suoi del mondo tra mercati rionali, piazze e strade del Municipio 3 di Milano. Torna anche quest'anno dal 30 luglio al 15 agosto il festival "Milano la città che sale": musica kunk, soul, blues, afrobeat, jazz, cumbia e molto altro con Giovanni Falzone, Fanfara Olaïtan, Momi Maiga, Hip Horns Brass Collective, Sir Waldo Weathers, Henry Carpaneto, Christoph Grab. Saranno loro ad invadere i quartieri (in particolare Città Studi, Lambrate, Ortica e Acquabella), le piazze, gli spazi pubblici, i mercati rionali e i giardini di via Zanoia con tantissimi eventi - tutti a ingresso libero - all’insegna della musica, dell’aggregazione e dell’inclusione sociale e con una serie di concerti imperdibili in programma fino a Ferragosto in piazza Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano la città che sale: musica in mercati rionali, piazze e strade

In questa notizia si parla di: milano - città - musica - mercati

