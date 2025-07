Milano ebrei francesi aggrediti in Autogrill | Assassini qui non è Gaza Urla e spintoni | Ho avuto paura per mio figlio – Il video

Un uomo francese di religione ebraica, in compagnia del figlio di sei anni, è stato aggredito verbalmente e fisicamente domenica 27 luglio nell’area di servizio di Lainate, lungo l’autostrada A8, in direzione Milano. L’uomo, che indossava la kipp Ă , è stato preso di mira da un gruppo di circa venti persone al grido di «Free Palestine», «Assassini», «Qui non è Gaza, andate a casa vostra» e «Andrete all’inferno». Un episodio filmato con lo smartphone dalla vittima stessa, poi diventato virale sui social, e ora oggetto di indagini da parte della Digos. Il racconto della vittima: «Mi hanno aspettato come animali». 🔗 Leggi su Open.online

