Milano | aumentano i giovani che acquistano casa Quali quartieri preferiscono

Milano, 28 luglio 2025 – Aumentano i giovani che scelgono di acquistare una casa. Retribuzioni ferme da anni, mercato del lavoro ancora segnato da una forte precarietĂ e progetti di fare una famiglia destinati a rimanere nel cassetto: come si concilia un quadro del genere con la notizia di un incremento – seppur nel rango degli spiccioli di percentuale – nelle compravendite che riguardano gli under 36? Semplice, molto spesso si tratta di studenti universitari fuorisede che vengono aiutati nell'acquisto dai genitori, grazie anche alle agevolazioni garantite da mutui piĂą accessibili e alla possibilitĂ di poter accedere ai prestiti Consap.

