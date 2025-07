Milan Pulisic sempre decisivo | quale ruolo con Allegri? Probabilmente …

Milan, Pulisic è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Liverpool. Le pagelle e l'analisi della sua gara.

Pagelle Milan-Bologna, i voti di Gazzetta: Pulisic stecca - Le pagelle di Milan-Bologna 0-1, finale della Coppa Italia 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic! - Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la finale di Coppa Italia Dopo un primo tempo ricco di episodi arbitri e di occasioni, il match si sblocca nella ripresa grazie a Ndoye.

Pulisic, l’uragano americano del Milan: gol e assist da Top Player in Serie A - Christian Pulisic si sta consacrando come uno dei giocatori più decisivi e completi della Serie A: i dati in campionato

Il Milan vince e convince l'amichevole contro il Liverpool a Singapore. I rossoneri superano i Reds per 4-2, grazie ai gol di Leao, Loftus-Cheek e alla doppietta di un ottimo Okafor

Pulisic e il “folle” scambio con Leao: il Milan ora ha un tesoro; Christian Pulisic è diventato il vero leader del Milan; Empoli-Milan 0-2, pagelle: ecco Gimenez. Leao ruggisce, Pulisic decisivo.

Pulisic suona la carica, il Milan ha il suo leader: è già pronto! Un messaggio chiaro e forte quello lanciato da Christian Pulisic ai tifosi del Milan direttamente dal suo profilo Instagram

Il Milan si gode Leao da centravanti: goal e assist contro il Liverpool, il 3-5-2 di Allegri lo può esaltare - Se la prima prova aveva lasciato luci e ombre, con il Liverpool Leao dà ragione ad Allegri: rende meglio nel nuovo ruolo?