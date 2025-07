Milan nuovo colpo di scena nell’affare Jashari | Tare complica l’arrivo del centrocampista

Nuovo colpo di scena nella telenovela dell’estate rossonera: si complica nuovamente l’arrivo di Jashari dopo l’annuncio di Tare. La telenovela dell’estate rossonera non è ancora terminata. Il Milan ha individuato in Ardon Jashari la tessera mancante per completare il puzzle a centrocampo e nel corso delle ultime settimane sta facendo il possibile per portare a termine l’operazione. Non sembra dello stesso parere il Bruges, che dopo quasi due mesi di negoziazioni non ha ancora dato il via al trasferimento, ingaggiando una vera e propria guerra di nervi con il Diavolo. “ Dipende tutto dal Milan. Se paga i 40 milioni che chiede il nostro club Jashari diventerĂ rossonero. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

