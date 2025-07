Milan-Jashari storia infinita | il Bruges ha rifiutato l’ultima offerta

Milano, 28 luglio 2025 – Il braccio di ferro tra Milan e Bruges per Ardon Jashari continua. Gli ultimi capitoli del tormentone estivo arrivano direttamente dal Belgio: il club proprietario del centrocampista svizzero avrebbe rifiutato l’ultima offerta dei rossoneri, saliti a 33,5 milioni piĂą bonus. Ardon Jashari contro l’Atalanta nella scorsa edizione della Champions League Bonus. La stampa belga specifica anche l’entitĂ dei bonus: 4,5 milioni, 2 (molto) facilmente raggiungibili, ossia in caso di qualificazione in Champions League da parte del Diavolo in una delle prossime 5 edizioni. Si tratterebbe di una cifra record e, secondo l’entourage del giocatore, corrisponderebbe all’importo prefissato dal Bruges. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan-Jashari, storia infinita: il Bruges ha rifiutato l’ultima offerta

In questa notizia si parla di: milan - jashari - bruges - rifiutato

Ramazzotti: “Il Milan per il momento aspetta Jashari. Guerra? Dico che…” - Il nome di Ardon Jashari continua a essere al centro delle discussioni legate al calciomercato del Milan: le parole di Ramazzotti

L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan - ’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra.

Milan-Jashari, l’impasse preoccupa: affare a rischio? Le ultime - Il Milan continua a spingere forte su Jashari ma l’impasse con il Brugge preoccupa i tifosi: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

.@sachatavolieri: "#Jashari, il Bruges ha rifiutato l'ultima offerta del @acmilan" - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

#Jashari freme per pssare al #Milan in queste ore, nel weekend. Spera che la proposta rimodulata dal #Milan possa finalmente convincere il #Bruges. In sede rossonera c'è fiducia ma anche prudenza per una trattativa che va avanti da 2 mesi. Vai su Facebook

Calciomercato Milan, dal Belgio: rifiutato il rilancio per Jashari; Il Milan rilancia per Jashari, nuova offerta al Bruges: cifre e dettagli della nuova proposta, tesoretto grazie alle cessioni degli esuberi; Jashari vuole solo il Milan: ha detto no a West Ham e Nottingham Forest, forte pressing sul Bruges.

Jashari Milan, la trattativa dell’estate prosegue: il Club Brugge ha preso una decisione - Una situazione paradossale ed il Milan deve fare i conti con una vera e propria battaglia di nervi per arrivare a Jashari. Scrive spaziomilan.it

L'ultimatum del Milan e la posizione del Bruges: attesa una risposta definitiva per Jashari - Continua e si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela dell’estate rossonera: per Jashari al Milan non è ancora arrivato il via libera. Segnala msn.com