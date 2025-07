Milan Jashari si avvicina? L’indizio dallo spogliatoio del Bruges | VIDEO

Ardon Jashari potrebbe passare dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. C'è anche una prova inconfutabile: il video. Ardon Jashari, centrocampista svizzero di origini macedoni classe 2002, potrebbe passare dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. C'è anche una prova inconfutabile: il video diffuso dai belgi sui loro canali social prima della prima partita della Jupiler Pro League 2025-2026, poi vinta per 2-1 contro il Genk, mostra come - nello spogliatoio - sia sparita la gigantografia di Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

