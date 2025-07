Milan il super colpo è Sesko | svelato il piano rossonero

Benjamin Sesko potrebbe essere il grande colpo di mercato del Milan: i rossoneri possono arrivare allo sloveno con uno scambio Sognare non costa nulla, soprattutto se si è in quel discount dei sogni che è il calciomercato. Tutti possono sognare il grande colpo, tutti possono immaginare la propria squadra mettere a segno l’acquisto dell’estate. Anche i club hanno i loro sogni, nomi magari nascosti in un cassetto segreto: ogni tanto ci si butta lo sguardo, vedendo se può davvero diventare realtà . È un sogno per il Milan anche Benjamin Sesko, centravanti sloveno in forza al Lipsia, ma ambito dalle più grandi compagini europee. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Milan, il super colpo è Sesko: svelato il piano rossonero

In questa notizia si parla di: milan - colpo - sesko - super

Milan-Bologna (venerdì 09 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli emiliani cercano il colpo al Meazza per rincorrere il quarto posto - Come spesso capita negli incastri di calendario, curiosamente la sfida tra Milan e Bologna in campionato sarà l’antipasto della finale di coppa Italia che si giocherà mercoledì all’Olimpico.

Clamoroso Milan, colpo di scena inaspettato: cambiano i piani e salta tutto - Clamoroso colpo di scena in casa Milan: i piani cambiano radicalmente e l’operazione salta, la decisione ormai è stata presa.

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata - Il Milan farà una grande rivoluzione in estate, e tra i partenti sembra esserci pure Kyla Walker. Ma Moncada e Ibrahimovic hanno già messo gli occhi su un altro difensore di talento (e più giovane).

Come segna Sesko, il 9 del futuro: così ha stregato il Milan; Milan, super colpo Sesko: Ecco la contropartita per abbassare il prezzo; Milan super colpo Sesko | Ecco la contropartita per abbassare il prezzo.

Milan, super colpo Sesko: “Ecco la contropartita per abbassare il prezzo” - Sesko al Milan operazione clamorosa annunciata nel nostro programma youtube Ti Amo Calciomercato. Si legge su calciomercato.it

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Super colpo Modric dal Real Madrid e scambio ... - Prima ancora di valutare i possibili vantaggi per il calciomercato Milan c’è stato un secco stop di Allegri che ha spento ... Lo riporta ilsussidiario.net