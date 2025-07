Milan Gozzini | Allegri pronto ad accogliere Jashari Ricci sarà …

Alessandra Gozzini, giornalista, ha stilato un articolo relativo al possibile arrivo al Milan di Ardon Jashari in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gozzini: “Allegri pronto ad accogliere Jashari. Ricci sarà …”

In questa notizia si parla di: milan - gozzini - jashari - allegri

Gozzini: “Leao? Non vuole andare via. Può essere l’uomo del rilancio del Milan” - Su La Gazzetta dello Sport, Alessandra Gozzini ha parlato del Milan e delle tante voci sul possibile addio di Rafael Leao

Gozzini: “Ecco perché il Milan non rinnova Maignan. Sul Chelsea…” - Su La Gazzetta dello Sport, Alessandra Gozzini ha parlato del Milan e della vicenda legata a Mike Maignan, tra Chelsea e rinnovo

Gozzini: “Milan, giovani e esperienza: Xhaka l’obiettivo per rinascere” - Alessandra Gozzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha offerto la sua analisi sul fronte delle trattative del Milan

Buona domenica, le prime pagine sportive del #27luglio: "Il Milan ne dice 4"; "PiĂą Allegri e si vede!"; "Kolo rivede la Juve" Vai su X

#Jashari freme per pssare al #Milan in queste ore, nel weekend. Spera che la proposta rimodulata dal #Milan possa finalmente convincere il #Bruges. In sede rossonera c'è fiducia ma anche prudenza per una trattativa che va avanti da 2 mesi. Vai su Facebook

Gozzini fiduciosa: La settimana potrebbe aprirsi con Jashari milanista e quindi con l'iter di visite...; Milan, c'è il rilancio per Jashari. La parte fissa sale a 35 milioni, l'offerta adesso è giusta; Gozzini: “Il Milan potrebbe riformulare l’offerta per Jashari”.

Calciomercato Milan: Jashari vicino, Vlahovic resta un sogno per Allegri - Il Milan è in fase avanzata per l’acquisto di Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Club Bruges, mentre l’interesse per Dusan Vlahovic della Juventus persiste, sebbene con alcune difficoltà econo ... Secondo informazione.it

Gozzini fiduciosa: "La settimana potrebbe aprirsi con Jashari milanista e quindi con l'iter di visite mediche e firma" - Da diverse settimane, infatti i rossoneri hanno puntato il giocatore del Club Brugge. Segnala informazione.it