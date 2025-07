Milan giorno 8 in tournée | il racconto dell’arrivo dei rossoneri a Perth

Milan in tournèe a Perth: allenamenti, visita ai bambini e incontro con il governo locale in vista dell'amichevole contro il Perth Glory. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, giorno 8 in tournée: il racconto dell’arrivo dei rossoneri a Perth

Giovedì il Milan affronterà il Perth nell'ultima amichevole di questa tournée. Ultima con squadra decimata per Allegri. Al ritorno in Italia troverà un Modric e un Gimenez in più e,da quello che ci risulta,un Jashari in più. Trattativa in chiusura. Domai è il giorno.