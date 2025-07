Milan Bartesaghi passa il test Salah Può essere utile ad Allegri?

Milan, Davide Bartesaghi è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Liverpool. Le pagelle e l'analisi della sua gara.

Milan Futuro, Bartesaghi ai playout per un pelo: i numeri in stagione - Davide Bartesaghi potrà prendere parte ai playout di Serie C con il Milan Futuro per un pelo: ecco tutti i suoi numeri in stagione

Milan Futuro: nonostante la Serie D, Torriani e Bartesaghi sono vicini al rinnovo - Il Milan guarda avanti e, come anticipato da Matteo Moretto, Torriani e Bartesaghi hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto

Il Milan blinda Bartesaghi e Torriani: ufficiali i rinnovi - La notizia era nell`aria, ora è ufficiale: il Milan blinda Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani. Il club rossonero ha annunciato il doppio rinnovo.

#Milan, gli highlights del test contro il #MilanFuturo ? Partitella in famiglia per la squadra di #Allegri prima della partenza per l'#Asia: in gol #Bartesaghi, #Liberali e #Gabbia.

FT | ARSENAL 1-0 MILAN Finisce con un ko di misura la prima amichevole del #Milan di #Allegri: decide il gol di Saka su disattenzione difensiva di #Bartesaghi. Unica luce #Leao, schierato da punta.

Milan, il lecchese Bartesaghi primo bomber della nuova era Allegri; Liverpool-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla; Milan, dopo l'amichevole con il Milan Futuro la partenza per Singapore: i convocati.

Il Milan di Allegri inizia con un ko: l'Arsenal lo schiaccia in difesa e passa con Saka - Con una rosa in via di costruzione e l'attesa per Estupiñán, che oggi sosterrà le visite mediche, il Milan viene sconfitto nel suo primo test probante.

Tre punte e giovani, il nuovo Allegri: tris al Milan Futuro, Liberali e Bartesaghi vanno a Singapore - In gol due che l'anno scorso erano spariti dai radar sia del progetto giovani che della prima squadra.