Michele Morrone non cambia idea sul cinema italiano e sugli attori attualmente in circolazione nel nostro Paese. A due mesi dalla discussa intervista con Francesca Fagnani a Belve, l’attore ha assicurato di non aver di certo cambiato posizione. E di aver addirittura ricevuto un bellissimo messaggio da parte di Giorgia Meloni, che ha avuto tempo di guardare il suo intervento televisivo e giudicarlo positivamente. Michele Morrone conferma le dichiarazioni di Belve. Ospite di Belve, Michele Morrone aveva rivendicato con Francesca Fagnani il successo conquistato all’estero, scagliandosi contro il “circolino italiano” degli attori – dichiarazioni condivise successivamente anche via social – e sottolineando di sentirsi molto piĂą talentuoso di molti dei suoi colleghi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michele Morrone: “Ho ricevuto un bellissimo messaggio da Giorgia Meloni”