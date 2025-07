Michele Morrone e Irina Shayk ex di Bradley Cooper baci in pubblico a Napoli | è scattata la passione?

Un incontro ad alta tensione tra due icone di fascino: Irina Shayk e Michele Morrone sono stati protagonisti di una scena rovente per le strade di Napoli, dove si sono scambiati baci appassionati sotto lo sguardo attento di telecamere e fotografi. Ma niente scandali o nuovi amori: si tratta delle riprese per la nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Una scena di passione. sul set. La supermodella russa e l’attore italiano, entrambi giĂ legati al mondo della moda, sono stati paparazzati mentre giravano una sequenza intensa e carica di chimica per il celebre marchio italiano. Irina, splendida in un look total black con top e gonna trasparente, ha abbracciato Morrone – impeccabile in un completo grigio – in una Napoli che si è trasformata in un set cinematografico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

